Митинг в Бишкеке. Горожане грозят акциями протеста, если мэра не уберут с поста

Участники митинга «Мы задыхаемся!», который проходит у мэрии Бишкека, подписываются под письмом на имя генпрокурора и главы ГКНБ, в котором требуют отставки градоначальника и главы городского кенеша.

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Как отметила член Общественного объединения «Сила народной воли» Гульмира Ибраимова, главное требование сейчас — отозвать мэра Албека Ибраимова, вице-мэра Бакыта Дюшембиева и спикера БГК Алмаза Кененбаева.

«На это даем месяц. Если в течение месяца они этого не сделают, примем следующие шаги: новые митинги и сборы подписей. Сегодня мы собираем подписи под заявлением на имя генпрокурора и главы ГКНБ с требованием освободить от должностей вышеназванных лиц и возбуждении в отношении них уголовных дел», — сказала она.

К участникам акции из мэрии никто так и не вышел.