За надругательство над ак-калпаком в Кыргызстане намерены штрафовать. Поправки в Кодекс об административной ответственности вынесены на общественное обсуждение.

Инициаторы — депутаты ЖК Экмат Байбакпаев и Бакирдин Субанбеков. Они предлагают дополнить главу «Административные правонарушения, посягающие на историко-культурное наследие» статьей 117-6 — «Надругательство над национальным головным убором ак-калпак».

Это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 20 расчетных показателей (2 тысячи сомов).