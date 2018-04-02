Дуйшенбек Зилалиев отправится в суд. Расследование уголовного дела окончено

Как стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра Дуйшенбека Зилалиева. Данную информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, что 30 марта ГКНБ завершил расследование уголовного дела, Дуйшенбеку Зилалиеву предъявлено официальное обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса КР.

После ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела оно будет направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ранее в отношении экс-чиновника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Напомним, по факту заведомо ложного сообщения о заложенной бомбе в день инаугурации (24 ноября) возбудили уголовное дело. Об этом сообщала газета «Дело №...» со ссылкой на ГКНБ. Ранее издание писало, что шутником, сообщившем о взрывном устройстве, оказался глава Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев.

Сам чиновник заявил ИА «24.kg», что это «полнейшая ложь», а позже вспомнил, о чем говорил с девушкой-курсантом: «Мы действительно ехали по трассе. Помню, как одной девушке-курсантке сделал замечание. Я сказал, что форма ей идет, но недостаток нужно устранить. Если она на это обиделась, прошу прощения. Неужели из-за этого она придумала про бомбу? Я должен был сделать замечание».

По данным курсанта академии МВД, гражданином, сообщившем о заложенном взрывном устройстве, является Дуйшенбек Зилалиев. На что сам Зилалиев, по данным «Дело №...», заявил, что он просто пошутил. В данное время показания сторон проверяют в рамках возбужденного уголовного дела. Ведется следствие.