Бабушки остались без заработка. Павильон увезли на штрафстоянку

В Бишкеке пожилые женщины остались без заработка. Павильон, где они реализовали свою продукцию, увезли на штрафстоянку.

Как рассказалив «ADRA Кыргызстан», два павильона бабушкам подарили пенсионеры Дании. «Многие годы бедные, лежачие и одинокие женщины могли продавать там свой товар — вязаные вещи, постельное белье и другое. Так они зарабатывали на жизнь. К тому же они создали общую копилку — на лекарства и другие нужды. Это был социальный проект. Сколько лет существовали павильоны, столько лет их прессуют, но бабушки не могут платить земельный налог. Для них это неподъемная сумма. Освободить же от уплаты налога их никто не может, поэтому павильоны забрали. Бабушки не смогут даже забрать их со штрафстоянки — денег нет».

В мэрии Бишкека ситуацию пока не комментируют.