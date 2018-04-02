Отравление на свадьбе. В инфекционку за помощью обратились 140 человек

В результате отравления на свадьбе в ресторане «Ала-Тоо» с 1 апреля до сегодняшнего дня на 9.00 в Республиканскую инфекционную клиническую больницу (РКИБ) обратилось 140 человек. Такие данные ИА «24.kg» представили в медучреждении.

Госпитализировано 98 больных, из них 16 детей и 82 взрослых.

«Пациенты еще поступают. Всего на свадьбе было 192 человека», — отметили в РКИБ.

«Состояние больных стабильное, со вчерашнего дня получают лечение. Тяжелые были, в реанимации лежали трое (один ребенок, две женщины). Сейчас в реанимации остается одна женщина, которая поступила в шоке, из шока сейчас выведена. Будем наблюдать. Состояние стабильное», — проинформировали медики.

Как рассказал пресс-центру Минздрава координатор здравоохранения Иссык-Кульской области Эсенбек Сатылканов, в территориальную больницу Иссык-Кульского района из числа гостей свадебного тоя, вернувшихся из Бишкека, с признаками отравления обратилось 12 человек.

На 1 апреля было госпитализировано 10, одному оказана помощь амбулаторно. У всех пациентов похожие жалобы: на головную боль, головокружение, тошноту. У некоторых поднялась температура и наблюдается диарея.

В ресторане «Ала-Тоо» Центр госсанэпиднадзора провел внеплановую проверку с обследованием обслуживающего персонала ресторана и с отбором проб пищевых продуктов.

Результаты лабораторных исследований с указанием причины массового отравления будут известны в течение трех дней. По предварительным данным, первое подозрение у специалистов вызвало блюдо из курицы в кляре.