11:50
USD 68.43
EUR 84.35
RUB 1.20
Общество

Отравление на свадьбе. В инфекционку за помощью обратились 140 человек

В результате отравления на свадьбе в ресторане «Ала-Тоо» с 1 апреля до сегодняшнего дня на 9.00 в Республиканскую инфекционную клиническую больницу (РКИБ) обратилось 140 человек. Такие данные ИА «24.kg» представили в медучреждении.

Госпитализировано 98 больных, из них 16 детей и 82 взрослых.

«Пациенты еще поступают. Всего на свадьбе было 192 человека», — отметили в РКИБ.

«Состояние больных стабильное, со вчерашнего дня получают лечение. Тяжелые были, в реанимации лежали трое (один ребенок, две женщины). Сейчас в реанимации остается одна женщина, которая поступила в шоке, из шока сейчас выведена. Будем наблюдать. Состояние стабильное», — проинформировали медики.

Как рассказал пресс-центру Минздрава координатор здравоохранения Иссык-Кульской области Эсенбек Сатылканов, в территориальную больницу Иссык-Кульского района из числа гостей свадебного тоя, вернувшихся из Бишкека, с признаками отравления обратилось 12 человек.

На 1 апреля было госпитализировано 10, одному оказана помощь амбулаторно. У всех пациентов похожие жалобы: на головную боль, головокружение, тошноту. У некоторых поднялась температура и наблюдается диарея.

В ресторане «Ала-Тоо» Центр госсанэпиднадзора провел внеплановую проверку с обследованием обслуживающего персонала ресторана и с отбором проб пищевых продуктов.

Результаты лабораторных исследований с указанием причины массового отравления будут известны в течение трех дней. По предварительным данным, первое подозрение у специалистов вызвало блюдо из курицы в кляре.
Ссылка:
просмотров: 1309
Версия для печати
Материалы по теме
Массовое отравление в ресторане Бишкека. Число пострадавших достигло 58
Массовое отравление в ресторане Бишкека: 38 пострадавших, из них семь детей
Отправленное по ошибке сообщение привело к свадьбе
Медики рассказали о состоянии пострадавших от отравления в Ошской области
Отравление в Ошской области. Число пострадавших выросло
Отец жениха страстно поцеловал невесту на свадьбе и спровоцировал драку
Жених и невеста вскрыли свадебный подарок и подорвались на мине
За сутки 17 человек попали в больницу с ботулизмом в Кара-Суйском районе
В Таджикистане мукой отравились 19 человек
В неуплате налогов обвинили более сотни звезд таджикской эстрады
Популярные новости
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в&nbsp;Бишкеке Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в Бишкеке
Бизнес
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»
&laquo;О!Кино&raquo; доступно для людей с&nbsp;нарушением слуха и&nbsp;зрения «О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения