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Общество

Атамбаев рассказал о даче, которую ему построили в резиденции. Это мой подарок

«Дача в госрезиденции — это мой дар стране», — заявил председатель СДПК Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции, отвечая на вопрос ИА «24.kg».

Бывший глава государства уточнил, что дача в «Ала-Арче» построена на его личные деньги.

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«По закону государство должно было построить мне дачу так же, как Розе Отунбаеве и другим. Но так как свободных средств не было и чтобы не тратить бюджетные деньги, я отдал из своего кармана. Там то, что потрачено дополнительно, это тоже из других фондов. Скажем, это мой подарок государству. Когда я закончу строить свой дом в Кой-Таше, я перееду жить туда», — сообщил он.

Напомним, на территории государственной резиденции «Ала-Арча» для экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева построили дачу стоимостью 89,3 миллиона сомов. Из них 77,8 миллиона сомов выделил сам бывший глава государства.

По данным Управления делами президента, государственная дача № 17 построена за счет внебюджетных средств, из республиканского бюджета средств не выделялось. Фактическая стоимость объекта со всеми внешними и внутренними инженерными коммуникациями, благоустройством и гаражом на две машины составила 89,3 миллиона сомов.
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