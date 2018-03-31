Съезд СДПК. Некоторые делегаты бойкотировали форум?

В Бишкеке завершил свою работу XVII съезд партии СДПК. Как и ожидалось, лидером политической организации единогласно избран Алмазбек Атамбаев. За него проголосовали все присутствующие на съезде делегаты.

По некоторым данным, на форум отказались прибыть Абдывахап Нурбаев, Мурадыл Мадеминов и Кожобек Рыспаев. Все трое пока недоступны для комментариев.

Однако в штабе СДПК опровергают такие данные. Уточняется, что Абдывахап Нурбаев, Мурадыл Мадеминов и Кожобек Рыспаев не смогли принять участие в съезде по разным причинам. Каким, в штабе социал-демократов пока не пояснили, сославшись на занятость. Сейчас оргкомитет готовит зал для пресс-конференции Алмазбека Атамбаева.