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Общество

Съезд СДПК. Четверо делегатов заявляют, что их не пускают

Четверо делегатов партии СДПК от Ошской области заявили, что их не впускают на съезд партии, который в эти минуты начинается в Бишкеке. Об этом сообщает «Азаттык».

Один из делегатов Алишер Бакышев заявляет, что организаторы сообщили: их нет в списках гостей.

«Нас выбрали делегатами от Ошской области, но на съезд нас не пускают. Все мы являемся членами партии десять лет», — сказал он.

По словам Бакышева, делегаты, которых не впустили на съезд, приехали из Араванского, Узгенского районов и города Ош.

Ранее стало известно, что брата президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова — депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Асылбека Жээнбекова — на съезд политической организации не пригласили. В штабе СДПК информацию подтвердили, отметив, что решение о делегировании членов партии принимали первичные ячейки. Уточняется, что по всей республике прошли партийные районные конференции, где определяли делегатов предстоящего съезда. В работе форума СДПК также не будут принимать участие депутаты Жогорку Кенеша от фракции социал-демократов Жанар Акаев и Искендер Матраимов.

Отель «Орион» взят под усиленную охрану, сообщают очевидцы.
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