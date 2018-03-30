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Общество

В Кыргызстане хотят создать 100-процентную зону без табачного дыма

В Кыргызстане намерены создать 100-процентную зону без табачного дыма. Депутаты парламента разработали проект новой редакции Закона КР «О защите здоровья граждан от воздействия табака».

По словам инициаторов, действующий в настоящее время закон не достиг своей цели в полной мере.

Потребление табака является ведущей причиной смерти и инвалидности в Кыргызстане.

«Несмотря на проводимую государством политику по борьбе против табака, только экономические затраты, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обусловленными потреблением табачных изделий, составляют более чем 10 миллиардов сомов. Необходимо срочно ужесточить меры по борьбе с табаком, причем для всех видов изделий», — говорится в справке-обосновании.

Законопроект предусматривает создание 100-процентной зоны без табачного дыма, то есть полный запрет курения внутри всех зданий, кроме жилых домов.

Запрет также распространят:

- на открытые детские площадки, на территории образовательных организаций всех уровней, организаций для отдыха детей независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности;

— на организации здравоохранения и домов отдыха независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности;

— на открытые площадки в период проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий, собраний, акций, местах отдыха людей, в том числе на территории пляжей.

Более 85 процентов опрошенных взрослых людей трудоспособного возраста поддерживают полный запрет на курение в общественных и рабочих местах, включая рестораны и бары.

Инициаторы законопроекта
«Более 96 процентов опрошенных предпринимателей предпочли бы запретить полностью курение внутри зданий и помещений общепита, поскольку в кафе и барах, где разрешается курить (даже там, где имеются отдельные изолированные помещения для курящих лиц) 100 процентов обслуживающего персонала подвергается воздействию табачного дыма. Запрет на курение табака в общественных местах введен в более чем в 140 странах и свидетельствует о своей эффективности», — говорится в справке-обосновании.

Новое в законопроекте — это контроль потребления всех видов табачных изделий одинаково, включая насвай, кальян, электронные сигареты.

Законопроект предусматривает постепенное увеличение площади для иллюстрированных предупреждений о вреде табака для здоровья на пачках и упаковках табачных изделий с 50 процентов до 80 процентов на верхней части основной площади упаковки с обеих сторон.

Кроме того, законопроект предлагает запретить и выкладку табачной продукции в местах торговли.

Комплексные меры в перспективе позволят сократить потребление табака как минимум на 30 процентов, ожидают депутаты.
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