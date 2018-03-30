Модель атома на проспекте Чуй надеются восстановить

Кыргызская государственная юридическая академия надеется, что модель атома на проспекте Чуй удастся восстановить. Об этом сообщили в вузе.

В настоящий момент модель атома в нерабочем состоянии. Предпринимаются необходимые меры для восстановления архитектурной композиции и скорейшего устранения технических неполадок.

Сегодня утром лихач врезался в модель атома, повредив ее.

Архитектурная композиция «Планетарная модель атома» восстановлена при поддержке спонсоров и по инициативе руководства КГЮА в 2016 году. Первоначальную модель атома установили в 1960-х годах. В 1990-е конструкция пришла в негодность, и ее демонтировали.