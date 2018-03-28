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Общество

Изготовление билетов для Всемирных игр кочевников обойдется в 2 миллиона сомов

Изготовление билетов для III Всемирных игр кочевников обойдется в 2 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

ГП «Центр развития этнокультуры и конноспортивной индустрии» при Государственном агентстве физкультуры и спорта объявило тендер на изготовление билетов, их реализацию и техническое сопровождение (турникетная система).

На изготовление 23 тысяч билетов выделено 2 миллиона 93 тысячи сомов.

Победитель тендера должен изготовить по 11,5 тысячи билетов на открытие и закрытие игр.

По данным Министерства финансов, всего на III Всемирные игры кочевников планируется потратить 306 миллионов 300 тысяч сомов.

III Всемирные игры кочевников пройдут 2 сентября в Чолпон-Ате. Состязания планируется провести по 36 национальным видам спорта, в которых, как ожидается, примут участие около трех тысяч спортсменов из 80 стран мира. Освещать мероприятия будут около 500 представителей средств массовой информации из 50 стран.
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