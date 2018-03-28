В Бишкеке люди остались без пособий. Деньги выдали одному человеку

Неприятный сюрприз ждал получателей пособий по инвалидности, проживающих в Первомайском районе Бишкека. Их деньги выдали по ошибке еще в феврале одному человеку. Без денег осталось почти 200 человек.

«Мне вчера принесли пенсию, а дочери и внуку пособия по инвалидности не дали, сказали, что получим в апреле сразу за два месяца. Но ведь до апреля как-то надо жить. Не получили мы и «квартальные». Итого 6 тысяч сомов. Это что за новшество?» — сообщила ИА «24.kg» пенсионерка Татьяна Павловна.

Начальник управления социального развития Первомайского района Болот Абдрахманов рассказал, что произошла ошибка. И сейчас проводится расследование происшествия. «Мы обратились с официальным письмом в Министерство социального развития и правоохранительные органы», — отметил он.

Наш работник допустила техническую ошибку. Человек, которому ошибочно перечислили деньги, никуда не убегал. Обещал в четверг-пятницу вернуть часть денег. Болот Абдрахманов

По его словам, к сотруднику, допустившему ошибку, применили строгие меры. «Она работает у нас много лет. Опытный сотрудник. Человеческий фактор, допустила ошибку. С нее взяли объяснительную, обратились в милицию», — рассказал он.

По его словам, мужчине начислили 841 тысячу сомов вместо 8 тысяч 410 сомов. Он их получил еще в феврале, однако в управлении ошибку обнаружили только в начале марта во время акта сверки.

«С момента обнаружения мы занимаемся этим вопросом, написали официальные письма. В этом месяце все получат причитающиеся им средства», — заверил Болот Абдрахманов.