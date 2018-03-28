Учебным заведениям предложили провести дополнительные занятия по эвакуации

Ежегодно в учебных заведениях проходят дни гражданской безопасности, и специалисты предложили провести дополнительные занятия по эвакуации. Об этом заявил на встрече с учителями заместитель начальника кафедры безопасности жизнедеятельности Центра подготовки и переподготовки специалистов при МЧС Мадимар Мамбетов.

«Конечно, раз в год проводить занятия недостаточно. Занимайтесь эвакуацией и самостоятельно. В 2000 году я был в интернате для глухих. Когда дали тревогу, дети стали топать по полу, передавая сообщение дальше, и все оперативно покинули помещение», — рассказал он.

«Составьте план противопожарных мероприятий. Мы первый раз поприсутствуем, поможем, расскажем. Даже сделаем небольшой пожар, чтобы научить его тушить, пользоваться огнетушителем», — отметил Мадимар Мамбетов.

По его словам, ежегодно преподаватели и методисты предмета ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) проходят обучение на базе центров МЧС в Бишкеке и Оше. «В весеннее время устраивается соревнование между школьными дружинами юных пожарных. К сожалению, не все учебные заведения в них участвуют», — отметил он.