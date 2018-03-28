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Общество

Во многих общеобразовательных учреждениях Бишкека аварийные выходы закрыты

Фото ИА «24.kg». Представители МЧС КР Минболот Бекжанов (слева) и Мадимар Мамбетов на встрече с учителями

Во многих общеобразовательных учреждениях Бишкека аварийные выходы закрыты. Об этом рассказал на встрече с учителями и администрацией школ заместитель начальника Центра подготовки и переподготовки спасателей Гражданской защиты МЧС Минболот Бекжанов.

Он отметил, что ежегодно проводятся учебные мероприятия в местах массового скопления людей, в том числе в общеобразовательных учреждениях.

Ключи не можем найти часами. Они у завхоза, а тот уехал. Это может привести к печальным последствиям при эвакуации детей.

Минболот Бекжанов
«Бывает, перед аварийным выходом и вовсе стоит решетка. Отчасти это происходит потому, что во время выборов в школах организуют избирательные участки и выставляют требование: один вход и один выход. Вот и закрываем, а потом забываем», — рассказал он.

Специалист отметил, что администрация учебного заведения должна назначать должностное лицо, ответственное за противопожарную безопасность.

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Заместитель начальника кафедры безопасности жизнедеятельности Центра подготовки и переподготовки специалистов при МЧС Мадимар Мамбетов напомнил, как правильно хранить и использовать первичные средства пожаротушения.

«Иногда бывает, что выходит срок годности или нарушена целостность. А иногда их просто не умеют использовать», — отметил он и напомнил, что на входе в учебные заведения запрещается устанавливать турникеты.
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