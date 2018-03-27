Владельцы ГУМа шантажируют мэрию Бишкека: ремонт Шопокова взамен на парковку

Владельцы ГУМа шантажируют мэрию Бишкека, выставив условие, что отремонтируют участок улицы Шопокова, если им предоставят в пользование парковочные места вдоль дороги.

В распоряжение ИА «24.kg» передали копию письма, адресованного мэру столицы Албеку Ибраимову, от генерального директора ОсОО «Ташболот холдинг» Назгуль Тюлеевой.

Она просит передать ей в аренду парковочные места с восточной и западной сторон улицы Шопокова (от проспекта Чуй до улицы Киевской). ОсОО «Ташболот холдинг» готово отремонтировать дорогу, если получит парковку.

В конце 2016 года только что отремонтированную улицу Шопокова периодически закрывали на ремонт. Асфальтовое покрытие повредили при подключении ГУМа к коммуникациям.

Однако через время на участке вновь появились ямы, так как асфальт уложили толщиной всего 2 сантиметра . Мэрия Бишкека подтвердила, что поврежденный участок должна восстановить подрядная организация, строившая ГУМ.

Напомним, на улице Шопокова (от Московской до проспекта Жибек Жолу) организованы платные парковки. Реализует проект предприниматель Сергей Попов.