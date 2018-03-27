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Общество

США объявили о высылке 60 российских дипломатов. Часть стран ЕС поддержала акцию

Фото «Википедия». Белый дом в Вашингтоне

Соединенные Штаты в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля высылают из страны 60 российских дипломатов. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома, передало РИА «Новости».

«США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами во всем мире в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании», — сказал он.

Дипломаты обязаны покинуть страну в течение недели, уточнили в администрации.

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Посол России в США Анатолий Антонов подтвердил информацию. По его словам, недружественная акция Вашингтона затронет не только сотрудников диппредставительств, но и членов делегации ООН. Кроме того, по решению американских властей Москва до 2 апреля закроет Генеральное консульство в Сиэтле.

Президент США Дональд Трамп говорил со многими иностранными лидерами и призывал их присоединиться к США в выдворении российских дипломатов, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«Это скоординированное действие. Президент обсуждал это со многими иностранными лидерами, нашими европейскими союзниками, и призывал их присоединиться к США в объявлении о выдворении дипломатов», — сказал он.

Высылка дипломатов — это значительный шаг с точки зрения ослабления разведывательных возможностей России в разных в странах мира и США.

Радж Шах
Всего решение о высылке российских дипломатов поддержали 16 из 28 стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Албания и Украина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в день, когда в России произошла трагедия в Кемерово, западные власти, на словах выразив слова поддержки, на деле решили проявить «ничем не обоснованную агрессию».

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«Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях. Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить, и это будет трудно забыть», — заявила Мария Захарова.

Какие ответные меры примет Москва, пока не сообщается.

В британском Солсбери 4 марта отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
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