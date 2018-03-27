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Общество

При переходе на летний режим в Бишкеке возможны перебои с горячей водой

После отключения отопления бишкекане жалуются на отсутствие горячей воды. В ОАО «Бишкектеплосеть» ИА «24.kg» рассказали, в чем причина.

В отопительный период подача тепла осуществляется по пяти тепловым магистралям от ТЭЦ. В межотопительный период подача воды происходит через один вывод по одной трубе в «тупиковом» режиме, без циркуляции. Переключение и наладка системы теплоснабжения абонентов для работы в межотопительный сезон происходит в течение нескольких дней.

По отдельным адресам возможны случаи снижения температуры горячей воды по различным причинам. Это может быть выстывание в стояках дома или во внешних сетях, перетоки в сантехнической арматуре и электронагревателях абонента.

Для выяснения действительной причины снижения температуры горячей воды необходимо обратиться в call-центр по номерам 1980, 61-11-69, указав точный адрес и номер телефона. По принятым заявкам жителей ОАО «Бишкектеплосеть» примет адресные меры.
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