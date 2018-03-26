Новые объекты в охранных исторических зонах Бишкека незаконны. Обещают снести

Согласие на строительство в охранных исторических зонах Бишкека дает Министерство культуры, информации и туризма. Об этом сегодня на общественных обсуждениях Проекта детальной планировки сообщил начальник мастерской № 1 по проектированию генпланов городов и поселков городского типа ГНИИП градостроительства Джанузак Кульбатыров.

Гражданский активист Калича Умуралиева отметила, что Первомайский район относится к охранной зоне № 1, где расположены памятники архитектуры и культуры.

«Почему в Дубовом парке построили ресторан? Капитальное строительство там запрещено. Что с ним будет? Кинотеатр «Россия» также считается памятником архитектуры. Но за ним возводится многоэтажка. Рядом находится стратегический объект — «Белый дом». В охранной зоне появляются кафе и рестораны. Их нельзя вносить в ПДП. Обеспеченность кафе уже 113 процентов. Это переизбыток на количество проживающих граждан», — сказала она.

Джанузак Кульбатыров пояснил, что охранные зоны определены генеральным планом.

«Застройка должна вестись в особых условиях с согласования Минкультуры и общественности. Нарушения уже есть. ПДП их не узаконит. Если зеленая зона определена, она не изменится. Что касается охранной территории, застройка проводиться не будет, а построенные объекты должны сноситься», — заверил он.