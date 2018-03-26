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Общество

Изменить порядок избрания ректоров вузов намерены в Кыргызстане

Поправки в Закон «Об образовании» вынес на общественное обсуждение депутат парламента Жыргалбек Турускулов.

По его словам, Кыргызстан — одна из первых в Центральной Азии стран, где в вузах применен принцип выборности их руководителей.

В настоящее время премьер-министр КР назначает одного из трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов на выборах.

«Исходя из этого на должность руководителя вуза может быть утвержден кандидат, набравший наименьшее количество голосов, что приведет к назначению руководителя вуза без учета мнения большей части коллектива. Подобные случаи уже были и вызвали негативную реакцию со стороны академического сообщества», — говорится в справке-обосновании.

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В связи с этим депутат предлагает считать избранным и подлежащим утверждению кандидата, набравшего свыше 50 процентов голосов от числа принявших участие в выборах руководителя вуза.

В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится повторное голосование, в котором участвуют два кандидата, набравших наибольшее количество голосов. Избранного кандидата утверждает в должности руководителя государственного вуза премьер-министр в течение пяти рабочих дней после проведения выборов.
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