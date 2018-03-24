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Общество

Милиция выясняет, сколько граждан Китая незаконно получили кыргызский паспорт

В Ошской области сотрудники УВД обнаружили, что работающие на рынке «Оомат» в Кара-Суйском районе граждане Китая незаконно получили кыргызские паспорта.

В милиции ИА «24.kg» рассказали, что среди задержанных оказался и гражданин Кыргызстана. Он пользовался паспортом умершего человека. Всего выявили около десятка подобных фактов. Проверка продолжается.

Дела граждан КНР выделили в отдельное производство. Отмечается, что задержать удалось двоих, еще двоих объявили в розыск. На допросе подследственные рассказали, что заплатили за паспорт $2 тысячи.

По подозрению в изготовлении паспортов арестовали 39-летнюю жительницу Узгенского района. Ей предъявили обвинение по статье «Подделка документов». Дело уже передали в суд.
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