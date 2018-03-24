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Общество

В Карагачевой роще Бишкека навели порядок

Сотрудники Свердловского управления социального развития вышли сегодня на субботник в Карагачевую рощу. Об этом сообщили в ведомстве. 

По их данным, участки очистили от мусора и спилили засохшие ветви деревьев. Их собрали, погрузили на машины и развезли жителям близлежащих домов, нуждающихся в дровах. 

Напомним, в Кыргызстане стартовала трехмесячная программа «Таза жашоо». Наводить чистоту на улицах, в парках, городах, селах, ущельях и благоустраивать каждый уголок призвал премьер-министр Сапар Исаков. По распоряжению правительства 1 марта в республике начался трехмесячник по санитарной очистке городов.
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