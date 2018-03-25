Афиша на неделю: 26-30 марта

27 февраля — 9 мая. Выставка «Кульджаке»

Экспозиция посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

6 марта — 7 апреля. Выставка «Весенний вернисаж»

В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

«Галерея М».

26 марта. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

26 марта. Игра в «Мафию»

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Dodo Pizza, 19.00.

26 марта. Концерт «Песни и танцы Кавказа»

В программе концерта — традиционные мелодии, песни и танцы народов Кавказа. В музыке и танцах Кавказа отражаются древние традиции, огненная энергия и праздник жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 17.00.

26 марта. Встреча с Клубом путешественников «Ядовитые и целебные растения Кыргызстана»

Вы узнаете о ядовитых и лекарственных растениях нашей страны, а также о растениях, внесенных в Красную книгу Кыргызстана.

ololohaus, 18.30.

28 марта. Warm Up Jazz Party

В рамках концерта выступят трио Иогева Шетрита из Израиля, саксофонист Нелло Сальца из Италии и джаз-группа JDIN-Band из Кыргызстана

Арт-кафе Studio247, 20.00.

28 марта. Просмотр фильмов о Гарри Поттере

Каждый вторник будут показывать по одной части легендарной истории о мальчике-волшебнике.

Dodo Pizza, 19.00.

28 марта. Вечер игр

По вторникам будут настольные игры: «Мафия», «Монополия» и другие. Вы можете приходить сами и с друзьями, можете приносить с собой игры, которые вам нравятся.

Проспект Чуй, 110.

28 марта. Показ фильма «Grizzly man»

Фильм рассказывает о печальной судьбе исследователя-любителя Тимоти Тредвелла, посвятившего себя изучению повадок самого свирепого медведя на планете — гризли. Жизнь Тредвелла оборвалась в октябре 2003 года на Аляске. язык — английсский.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

28 марта. Мелодрама «Я всю жизнь шла к тебе»

История знакомства двух немолодых людей. Она — кассирша цирка, приехавшая отдохнуть в санаторий на Рижском взморье. Он — главный врач этого санатория. Все самое хорошее в их жизни уже случилось. Так они думали...

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

29 марта. Интеллектуальная игра «60 секунд»

Что вас ждут дружеская компания интеллектуалов, интересные вопросы, призы, подарки. Игра на кыргызском языке. Регистрация по телефону 0554333133.

Ресторан «Ыр кесе», 20.00.

29 марта. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

29 марта. Книжный четверг: «Степной волк»

Каждый день в нас борются светлое и темное начала — ни одно из них не лучше другого. Оба нам нужны. Про это написана классическая книжка — «Степной волк» Германа Гессе.

ololo art studio, 18.30.

29 марта. Беседа «Роль зеленых насаждений в городе»

Зеленые территории города (парки, зеленые аллеи, сады) являются стратегически необходимыми для обеспечения экологической безопасности горожан.

Ботанический сад имени Э.Гареева.

30 марта. Мастер-класс по нейрографике

Вы научитесь лучше понимать себя, ставить задачи и достигать свои цели комфортными путями.

Приносите с собой любимые маркеры и карандаши. Мастер-класс проведет инструктор нейрографики из Алматы Ирина Рождествина.

ololohaus, 18.00.

Порой маленькое недоразумение, тень сомнения в искренности избранника могут разрушить большую любовь. И несостоявшаяся долгая и счастливая семейная жизнь остается призрачным воспоминанием. Что тому виной?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.