14:31
USD 68.20
EUR 84.27
RUB 1.20
Общество

Реформа здравоохранения. Главной станет не болезнь, а ее профилактика

В Кыргызстане разрабатывают национальную программу здравоохранения. К работе привлекли большую группу экспертов, депутатов и неправительственные организации. Об этом сегодня на выездной пресс-конференции ИА «24.kg» сообщила руководитель экспертной группы Назгуль Ташпаева.

По ее словам, документ разрабатывается впервые на долгосрочный период — до 2030 года. «Основным объектом дальнейшего развития системы здравоохранения и в целом государственной политики станут не болезни и управление ими, а здоровье человека и населения», — сказала она.

Ключевой посыл сделан на профилактику и предупреждение заболеваний, своевременное реагирование при выявлении этих заболеваний и, конечно, оказание качественных медицинских услуг.

Назгуль Ташпаева

«Еще одно ключевое направление связано с эффективным использованием имеющихся ресурсов. Они должны быть подотчетны и прозрачно управляться. Здесь должен быть сформирован гражданский бюджет, чтобы была практика планирования бюджетных средств», — добавила она.

«Кроме того, необходимо активно расширять охват медицинским страхованием, а чтобы он был не формальным, надо, чтобы трудоспособные граждане нашей страны были заинтересованы, активно вовлекались в эту сферу и вкладывали средства в свое здоровье», — отметила Назгуль Ташпаева.
Ссылка:
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
Разработана новая программа по здравоохранению. Просят придумать название
Популярные новости
Как я&nbsp;снимал &laquo;ночную бабочку&raquo; Как я снимал «ночную бабочку»
Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта
Выборы президента России. У&nbsp;Посольства РФ&nbsp;в&nbsp;Бишкеке выстроилась очередь Выборы президента России. У Посольства РФ в Бишкеке выстроилась очередь
Фермер обнаружил на&nbsp;своем участке уникальную змею. У&nbsp;нее две головы Фермер обнаружил на своем участке уникальную змею. У нее две головы
Бизнес
Пятерка суперакций от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Пятерка суперакций от Мобильного оператора О!
В&nbsp;Национальной компании &laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; не&nbsp;согласны с&nbsp;депутатом. Заявление В Национальной компании «Кыргыз темир жолу» не согласны с депутатом. Заявление
Несгораемые&nbsp;ГБ, бесплатные минуты и&nbsp;SMS&nbsp;&mdash; тариф &laquo;Хайп&raquo; от&nbsp;MegaCom наделал шуму Несгораемые ГБ, бесплатные минуты и SMS — тариф «Хайп» от MegaCom наделал шуму
Максат Ишенбаев об&nbsp;Олеге Тинькове, криптовалюте и&nbsp;финансовой грамотности Максат Ишенбаев об Олеге Тинькове, криптовалюте и финансовой грамотности