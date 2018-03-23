Реформа здравоохранения. Главной станет не болезнь, а ее профилактика

В Кыргызстане разрабатывают национальную программу здравоохранения. К работе привлекли большую группу экспертов, депутатов и неправительственные организации. Об этом сегодня на выездной пресс-конференции ИА «24.kg» сообщила руководитель экспертной группы Назгуль Ташпаева.

По ее словам, документ разрабатывается впервые на долгосрочный период — до 2030 года. «Основным объектом дальнейшего развития системы здравоохранения и в целом государственной политики станут не болезни и управление ими, а здоровье человека и населения», — сказала она.

Ключевой посыл сделан на профилактику и предупреждение заболеваний, своевременное реагирование при выявлении этих заболеваний и, конечно, оказание качественных медицинских услуг. Назгуль Ташпаева

«Еще одно ключевое направление связано с эффективным использованием имеющихся ресурсов. Они должны быть подотчетны и прозрачно управляться. Здесь должен быть сформирован гражданский бюджет, чтобы была практика планирования бюджетных средств», — добавила она.

«Кроме того, необходимо активно расширять охват медицинским страхованием, а чтобы он был не формальным, надо, чтобы трудоспособные граждане нашей страны были заинтересованы, активно вовлекались в эту сферу и вкладывали средства в свое здоровье», — отметила Назгуль Ташпаева.