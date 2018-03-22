Какие маршруты общественного транспорта изменятся в связи с ремонтом дорог

В связи с ремонтом улиц изменены схемы движения общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.



Автобусный маршрут № 18 в связи с перекрытием улицы Термечикова пройдет по улицам Маликова, Алыбаева, Репина, Л.Толстого, остальная часть схемы остается без изменений.



Автобусный маршрут № 7 в связи с закрытием проспекта Чуй от проспекта Молодой Гвардии до проспекта Манаса будет проходить по Молодой Гвардии, улице Киевской, проспектам Манаса, Чуй и далее по схеме.



Автобусный маршрут № 22 в связи с закрытием проспекта Чуй от проспекта Молодой Гвардии до Манаса и улицы Тоголока Молдо от проспекта Жибек Жолу до улицы Саадаева будет проходить по улицам Фучика, Рыскулова, Молодой Гвардии, Фрунзе, Тоголока Молдо, Жибек Жолу, Абдрахманова, Щербакова, Киргизской.



Автобус № 8 в связи с закрытием проспекта Ч.Айтматова будет двигаться по маршруту: Кожобергенова —Садырбаева — Южная магистраль — Асаналиева — Л.Толстого — Молодой Гвардии — Киевской —Бейшеналиевой — Чуй — Молодой Гвардии — до села Маевка.



Автобус № 42 будет двигаться по маршруту: Дэн Сяопина — Фучика — Московская — Бейшеналиевой — Киевская — Турусбекова — Чуй — Веселая — Кольбаева.



Автобус № 38 будет двигаться по маршруту: Дэн Сяопина — Фучика — Московская — Бейшеналиевой — Киевская — Турусбекова — Чуй — Веселая — Кольбаева, остальная часть схемы остается без изменений.



Движение автобусного маршрута № 9 будет организовано по улицам Ахунбаева, Малдыбаева, Айни, проспекту Ч.Айтматова, улицам Бакаева, Л.Толстого, Кулиева, Московской, Фучика, проспекту Чуй и далее по схеме.



В связи с закрытием проспекта Ч.Айтматова движение автобусного маршрута № 6 будет организовано по улицам Ахунбаева, Малдыбаева, Айни, Гагарина, Бакаева и далее по схеме.



Маршрут троллейбуса № 7 с проспекта Чуй переносится на улицу Киевскую от Бейшеналиевой до Байтика Баатыра. Конечная остановка троллейбусного маршрута № 8 переносится с улицы Лермонтова на Восточный автовокзал.



Движение троллейбусного маршрута № 2 возобновится через Аламединский и Ошский рынки и будет организовано по улице Шопокова (в южном направлении) и по Абдрахманова (в северном направлении), далее по проспекту Чуй, улицам Киевской, Бейшеналиевой, Фучика и Московской.



Троллейбусный маршрут № 9 на время ремонта закрывается.

Движениебудет организовано от проспекта Жибек Жолу по улице Горького на участке проспекта Манаса до улицы Байтика Баатыра, проспекта Жибек Жолу до Восточного автовокзала.

Конечная остановка троллейбусного маршрута № 14 переносится из «Верхнего Джала» в 8-й микрорайон, по улице Байтика Баатыра, Киевской, Манаса и далее по схеме без изменений.

Движение троллейбусного маршрута № 15 будет организовано от микрорайона «Асанбай» по улицам Токомбаева, Сухэ-Батора, Юнусалиева, Горького, микрорайонам «Тунгуч» и «Депо-2».