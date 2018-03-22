13:56
USD 68.26
EUR 84.27
RUB 1.18
Общество

Какие маршруты общественного транспорта изменятся в связи с ремонтом дорог

В связи с ремонтом улиц изменены схемы движения общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Автобусный маршрут № 18 в связи с перекрытием улицы Термечикова пройдет по улицам Маликова, Алыбаева, Репина, Л.Толстого, остальная часть схемы остается без изменений.

Автобусный маршрут № 7 в связи с закрытием проспекта Чуй от проспекта Молодой Гвардии до проспекта Манаса будет проходить по Молодой Гвардии, улице Киевской, проспектам Манаса, Чуй и далее по схеме.

Автобусный маршрут № 22 в связи с закрытием проспекта Чуй от проспекта Молодой Гвардии до Манаса и улицы Тоголока Молдо от проспекта Жибек Жолу до улицы Саадаева будет проходить по улицам Фучика, Рыскулова, Молодой Гвардии, Фрунзе, Тоголока Молдо, Жибек Жолу, Абдрахманова, Щербакова, Киргизской.

Автобус № 8 в связи с закрытием проспекта Ч.Айтматова будет двигаться по маршруту: Кожобергенова —Садырбаева — Южная магистраль — Асаналиева — Л.Толстого — Молодой Гвардии — Киевской —Бейшеналиевой — Чуй — Молодой Гвардии — до села Маевка.

Автобус № 42 будет двигаться по маршруту: Дэн Сяопина — Фучика — Московская — Бейшеналиевой — Киевская — Турусбекова — Чуй — Веселая — Кольбаева.

Автобус № 38 будет двигаться по маршруту: Дэн Сяопина — Фучика — Московская — Бейшеналиевой — Киевская — Турусбекова — Чуй — Веселая — Кольбаева, остальная часть схемы остается без изменений.

Движение автобусного маршрута № 9 будет организовано по улицам Ахунбаева, Малдыбаева, Айни, проспекту Ч.Айтматова, улицам Бакаева, Л.Толстого, Кулиева, Московской, Фучика, проспекту Чуй и далее по схеме.

В связи с закрытием проспекта Ч.Айтматова движение автобусного маршрута № 6 будет организовано по улицам Ахунбаева, Малдыбаева, Айни, Гагарина, Бакаева и далее по схеме.

Маршрут троллейбуса № 7 с проспекта Чуй переносится на улицу Киевскую от Бейшеналиевой до Байтика Баатыра. Конечная остановка троллейбусного маршрута № 8 переносится с улицы Лермонтова на Восточный автовокзал.

Движение троллейбусного маршрута № 2 возобновится через Аламединский и Ошский рынки и будет организовано по улице Шопокова (в южном направлении) и по Абдрахманова (в северном направлении), далее по проспекту Чуй, улицам Киевской, Бейшеналиевой,  Фучика и Московской.

Троллейбусный маршрут № 9 на время ремонта закрывается.


Движение троллейбусного маршрута № 11 будет организовано от проспекта Жибек Жолу по улице Горького на участке проспекта Манаса до улицы Байтика Баатыра, проспекта Жибек Жолу до Восточного автовокзала.

Конечная остановка троллейбусного маршрута № 14 переносится из «Верхнего Джала» в 8-й микрорайон, по улице Байтика Баатыра, Киевской, Манаса и далее по схеме без изменений.

Движение троллейбусного маршрута № 15 будет организовано от микрорайона «Асанбай» по улицам Токомбаева, Сухэ-Батора, Юнусалиева, Горького, микрорайонам «Тунгуч» и «Депо-2».

Микроавтобусные маршруты будут изменены поэтапно. В соответствии с закрытием улиц на ремонт.
Ссылка:
просмотров: 719
Версия для печати
Материалы по теме
Еще две улицы закрыты для проезда в Бишкеке
Улицу Баялинова закрыли для движения автотранспорта
В Бишкеке некоторые дороги 21 марта закроют для проезда
Отрезок улицы Джаманбаева закрыт для движения автотранспорта
Поезд по маршруту Бишкек — Кара-Балта временно отменили
Расширять дороги под парковки в Бишкеке не будут
Разбитые дороги. Какие улицы отремонтируют в Бишкеке в 2018 году
Владельцы машин HOWO признали, что из-за перегруза разрушают дороги
В Бишкеке 52 маршрутных такси отправили на штрафстоянку
В городе Ош намерены повысить плату за проезд в муниципальном транспорте
Популярные новости
Как я&nbsp;снимал &laquo;ночную бабочку&raquo; Как я снимал «ночную бабочку»
Выборы президента России. У&nbsp;Посольства РФ&nbsp;в&nbsp;Бишкеке выстроилась очередь Выборы президента России. У Посольства РФ в Бишкеке выстроилась очередь
Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта
Следует&nbsp;ли отправить правительство в&nbsp;отставку за&nbsp;скандалы с&nbsp;крупными проектами? Следует ли отправить правительство в отставку за скандалы с крупными проектами?
Бизнес
Кто может выиграть в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; 700 тысяч сомов за&nbsp;денежные переводы? Кто может выиграть в «Бакай Банке» 700 тысяч сомов за денежные переводы?
О! поздравляет с&nbsp;праздником Нооруз и&nbsp;дарит праздничные скидки! О! поздравляет с праздником Нооруз и дарит праздничные скидки!
Не&nbsp;упусти шанс получить самый ХАЙПовый номер в&nbsp;коде &laquo;755&raquo;&nbsp;&mdash; участвуй в&nbsp;аукционе! Не упусти шанс получить самый ХАЙПовый номер в коде «755» — участвуй в аукционе!
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo; нaгрaждeнa диплoмoм &laquo;Сoциальнo oтвeтствeнный рaбoтoдaтeль&raquo; «Гaзпрoм нeфть Aзия» нaгрaждeнa диплoмoм «Сoциальнo oтвeтствeнный рaбoтoдaтeль»