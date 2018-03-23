Выходные на природе. Осторожно: клещи!

В последние дни в Кыргызстане заметно потеплело. Горожане задумались о поездках на природу. А специалисты тем временем предупреждают об опасности клещей.
По данным Республиканского центра укрепления здоровья (РЦУЗ), с каждым годом ареал распространения клещей в республике увеличивается. Отмечаются факты нападения иксодовых клещей и в черте столицы.
В последнее время увеличилась и продолжительность опасного «клещевого периода», который больше не ограничивается апрелем-июнем.
Наиболее активны клещи утром и вечером, а вот в жару или во время сильного дождя их активность снижается.
Опасные зоныИзлюбленные места обитания паразитов — это лиственные и смешанные леса, лесной бурелом, овраги, долины рек, луга.
В Кыргызстане природные очаги клещевого вирусного энцефалита выявлены во всех климатических зонах, но они отличаются по степени опасности для человека.
Наибольшую опасность представляют очаги, расположенные в еловых массивах Чон-Кемина, Кыргызского хребта, Кунгей Ала-Тоо, Тескей Ала-Тоо.
Что за недуг?Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, при котором поражаются головной, спинной мозг и периферические нервы человека. Переносчиком клещевого вирусного энцефалита является иксодовый клещ.
Люди заражаются чаще всего в результате присасывания голодных инфицированных взрослых клещей, которые вводят вирус со слюной при кровососании. Другой путь заражения — употребление в пищу сырого молока коз, которое содержит вирус, а также приготовленные из молока продукты.
Клещи являются переносчиками не только вируса клещевого энцефалита, но и бактерий, которые вызывают болезнь Лайма, анаплазмоз и другие недуги. Эти инфекции характеризуются хроническим течением с поражением нервной и сердечно-сосудистой систем, кожи, суставов, глаз. Вакцины против них не существует. Профилактика проводится путем приема антибиотиков, назначаемых врачом.
Как проявляется болезньОна начинается остро и сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой (1-2 раза в сутки).
Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и надплечий, спинно-поясничной области и конечностях в виде ломоты и чувства онемения.
Самым эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является плановая вакцинация. Профилактические прививки проводятся в поликлиниках по месту жительства.
Группа рискаВ первую очередь вакцинацию от клещевого энцефалита необходимо сделать:
— нефтяникам, геологам, строителями (работающим в природном очаге);
— работникам баз отдыха, детских оздоровительных лагерей;
— работникам лесного хозяйства;
— сельским работникам;
— любителям отдыха на природе, грибникам, рыболовам, дачникам.
Как предотвратить укус клеща?
Не посещайте лесную зону в период наибольшей активности клещей — в апреле-июне.
Нужно использовать средства, отпугивающие клещей; стараться выбирать тропинки по светлым рощам, сухим сосновым борам; периодически проводить осмотр своей одежды во время нахождения в лесу и после выхода из него.
Если вы обнаружили на себе ползущего клеща, его необходимо осторожно, не раздавливая, удалить носовым платком или другим предметом.
Удаление присосавшегося клеща следует проводить как можно быстрее, лучше в медицинском учреждении.
Если клещ оказался инфицированным, а вы не привиты против клещевого энцефалита, необходимо провести экстренную специфическую иммунопрофилактику — ввести противоклещевой иммуноглобулин. Для этого следует обратиться к врачу по месту жительства для наблюдения и лечения у врача-инфекциониста.