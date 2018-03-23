Выходные на природе. Осторожно: клещи!

В последние дни в Кыргызстане заметно потеплело. Горожане задумались о поездках на природу. А специалисты тем временем предупреждают об опасности клещей.

По данным Республиканского центра укрепления здоровья (РЦУЗ), с каждым годом ареал распространения клещей в республике увеличивается. Отмечаются факты нападения иксодовых клещей и в черте столицы.

В последнее время увеличилась и продолжительность опасного «клещевого периода», который больше не ограничивается апрелем-июнем.

Весной и в начале лета агрессивность кровососущих наиболее высока. Все больше укусов регистрируется в августе-октябре. Эпидемиологи даже ввели понятие «второго пика клещевой активности». Единичные же случаи заражения происходят и в июле, и в ноябре.

Наиболее активны клещи утром и вечером, а вот в жару или во время сильного дождя их активность снижается.

Опасные зоны

Излюбленные места обитания паразитов — это лиственные и смешанные леса, лесной бурелом, овраги, долины рек, луга.

В Кыргызстане природные очаги клещевого вирусного энцефалита выявлены во всех климатических зонах, но они отличаются по степени опасности для человека.

Наибольшую опасность представляют очаги, расположенные в еловых массивах Чон-Кемина, Кыргызского хребта, Кунгей Ала-Тоо, Тескей Ала-Тоо.

Что за недуг?

«Широко распространены полупустынные очаги, связанные с пастбищными клещами (около 17 видов). Это очаговые территории Токмакского заказника, Кегетинское ущелье Чуйского района, Альплагерь Ысык-Атинского района, долинные очаги Тюпского, Иссык-Кульского районов, Таласской долины и Приферганья, в пойме реки Нарын», — отмечают в РЦУЗ.Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, при котором поражаются головной, спинной мозг и периферические нервы человека. Переносчиком клещевого вирусного энцефалита является иксодовый клещ.

Фото из интернета

Люди заражаются чаще всего в результате присасывания голодных инфицированных взрослых клещей, которые вводят вирус со слюной при кровососании. Другой путь заражения — употребление в пищу сырого молока коз, которое содержит вирус, а также приготовленные из молока продукты.

Клещи являются переносчиками не только вируса клещевого энцефалита, но и бактерий, которые вызывают болезнь Лайма, анаплазмоз и другие недуги. Эти инфекции характеризуются хроническим течением с поражением нервной и сердечно-сосудистой систем, кожи, суставов, глаз. Вакцины против них не существует. Профилактика проводится путем приема антибиотиков, назначаемых врачом.

Как проявляется болезнь

Она начинается остро и сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой (1-2 раза в сутки).

Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и надплечий, спинно-поясничной области и конечностях в виде ломоты и чувства онемения.

Самым эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является плановая вакцинация. Профилактические прививки проводятся в поликлиниках по месту жительства.

Фото из интернета

Группа риска

В первую очередь вакцинацию от клещевого энцефалита необходимо сделать:

— нефтяникам, геологам, строителями (работающим в природном очаге);

— работникам баз отдыха, детских оздоровительных лагерей;

— работникам лесного хозяйства;

— сельским работникам;

— любителям отдыха на природе, грибникам, рыболовам, дачникам.

Как предотвратить укус клеща?

Не посещайте лесную зону в период наибольшей активности клещей — в апреле-июне.

Если возникла необходимость выйти в лес, следует строго соблюдать меры предосторожности: надевать одежду светлого цвета с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью, брюки заправить в сапоги, обязательно надеть головной убор.

Нужно использовать средства, отпугивающие клещей; стараться выбирать тропинки по светлым рощам, сухим сосновым борам; периодически проводить осмотр своей одежды во время нахождения в лесу и после выхода из него.

Если вы обнаружили на себе ползущего клеща, его необходимо осторожно, не раздавливая, удалить носовым платком или другим предметом.

Удаление присосавшегося клеща следует проводить как можно быстрее, лучше в медицинском учреждении.

Если вам приходится самостоятельно удалять впившегося клеща, захватите его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к ротовому аппарату, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело клеща вокруг оси и извлеките его из кожных покровов. Место укуса продезинфицируйте спиртом или йодом. Снятого клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон и в первые сутки сдать на анализ в вирусологическую лабораторию.

Если клещ оказался инфицированным, а вы не привиты против клещевого энцефалита, необходимо провести экстренную специфическую иммунопрофилактику — ввести противоклещевой иммуноглобулин. Для этого следует обратиться к врачу по месту жительства для наблюдения и лечения у врача-инфекциониста.