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Общество

Чиновники обещают провести школьную олимпиаду прозрачно и объективно

«Со стороны Минобразования делается все, чтобы олимпиада школьников проходила прозрачно и объективно», — сообщила ИА «24.kg» специалист управления дошкольного и школьного образования Айнура Кусеинова.

«Для этого впервые привлечена независимая организация, которая разрабатывает олимпиадные задания для третьего и четвертого этапа, а также требования к ним. С прошлого года мы проводим республиканскую олимпиаду на базе КТУ «Манас», где очень хорошее техническое оснащение. Это позволяет вести трансляцию хода олимпиады. На специальном сайте каждый желающий, сидя дома, может наблюдать за процессом», — сказала Айнура Кусеинова.

В состав апелляционной комиссии, наблюдателей мы привлекаем независимые и неправительственные организации, СМИ и учителей, чьи дети не участвуют в этой олимпиаде. В составе жюри – опытные преподаватели вузов и школ.

Айнура Кусеинова
На вопрос, обойдется ли олимпиада-2018 без скандалов и недовольств, она ответила: «Конечно, недовольства будут: в каждом мероприятии, имеющем соревновательный характер, есть и победители, и проигравшие. Но мы приложили максимум усилий, чтобы таких проблем у нас не было».

Победители республиканского тура олимпиады будут представлять Кыргызстан на международных соревнованиях.
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