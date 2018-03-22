Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля

Кыргызстанцы будут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, 7 апреля — День народной апрельской революции. Этот день является нерабочим праздничным днем в Кыргызстане для работников организаций, учреждений и предприятий, работающих по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий послепраздничный рабочий день, соответственно, 9 апреля будет выходным днем.