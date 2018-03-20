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Общество

Вооруженные конфликты, сложная политическая обстановка. Названы причины миграции

В Кыргызстане разработали программу правительства по государственной поддержке соотечественников на 2018-2020 годы.

По данным Государственной службы миграции, сегодня за пределами республики постоянно проживают примерно 750 тысяч граждан КР.

«По экспертным оценкам, численность выходцев из Кыргызстана в Российской Федерации составляет свыше 1 миллиона человек, и по состоянию на 2017 год половина из них уже сменила гражданство КР на гражданство РФ. Новые диаспоры образовались в Казахстане (до 35 тысяч человек), Турции и Южной Корее (по 15 тысяч), ряде европейских стран и в Соединенных Штатах Америки», — отмечено в документе.

Выезд за границу с целью смены гражданства, постоянное там проживание и нежелание возвращаться на историческую родину прежде всего связаны с вооруженными конфликтами, безработицей и сложной политической и социальной обстановкой в стране.

Госслужба миграции
В ведомстве уточнили, что под вооруженными конфликтами имели в виду две революции и июньские события 2010 года.

Программа направлена на эффективную поддержку соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, в правовой, экономической, гуманитарной, культурной, образовательной и информационной сферах.
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