Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник

В день весеннего равноденствия иранские и тюркские народы отмечают Новый год по солнечному календарю. Навруз в переводе с фарси означает «новый день». В разных странах написание и произношение может отличаться — Нооруз, Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз.

В сентябре 2009 года Навруз включили в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2010-м на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта объявили Международным днем Навруза. Его отмечают в Азербайджане, Индии, Иране, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Пакистане, Турции, Дагестане, Татарстане, Башкирии, Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Иракском Курдистане.

На территории Ближнего Востока Навруз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов, распространения ислама и возникновения Арабского халифата.

Арабы праздник не отмечают. В Турции с 1925 по 1991 годы официально празднование Навруза было запрещено. В Сирии до сих пор действует запрет.

Навруз тесно связан с зороастризмом и поклонением огню. Традиция разводить костер сохранилась и в наши дни. Как и другие привычки зороастрийцев, которые к празднику проращивали пшеницу или ячмень. Самым известным блюдом Навруза является сумолек.

В годы советской власти в Кыргызстане Нооруз не отмечали. Официального запрета не было, но и пышных гуляний не устраивали. Праздник сводился к началу весенне-полевых работ и посеву злаковых.

Еще в начале 1920-х годов в отдельных республиках СССР Нооруз считали выходным днем. Затем в ходе кампании по борьбе с «пережитками прошлого» наряду с Новым годом, Рождеством и другими религиозными и национальными праздниками Нооруз отменили.

Однако народные гуляния все равно устраивали. В архиве сохранились фотографии с фестиваля «Весна Ала-Тоо», датируемым мартом 1969 года.

Фото ЦГА КФФД КР. Фестиваль «Весна Ала-Тоо», 1969 год

Лишь с обретением независимости Кыргызстан начал официально отмечать Нооруз.

5 февраля 1991 года Аскар Акаев подписал указ «Об установлении дня народного праздника Нооруз».

С тех пор 21 марта стало в Кыргызстане официальным выходным днем. В архиве есть фотографии и видео с празднования Нооруза в 1989-1990 годах, еще до того, как его признали официально.

На Нооруз устраивали театрализованные представления, выступали артисты, Кыргызский государственный оркестр народных инструментов, проводили торжественные собрания по всей республике.

Народный артист Замирбек Сооронбаев был главным режиссером-постановщиком народных гуляний. Он поделился воспоминаниями с ИА «24.kg», как Нооруз начали отмечать в Кыргызстане после многолетнего запрета.

«Праздник запрещали, но люди все равно собирались в кругу близких, готовили сумолек. В этот день всегда старались устроить торжество. Свадьбу назначали обязательно на 21 марта или детские праздники приурочивали к этому дню. Не пойму, почему Нооруз запретили, ведь это не религиозный праздник. Непонятны и высказывания о том, что кыргызы не должны его отмечать. Это праздник обновления, единения, начала», — считает Замирбек Сооронбаев.

По сложившейся традиции все торжественные мероприятия в Кыргызстане проходят на площади Ала-Тоо. Нооруз не стал исключением. Замирбек Сооронбаев выступил против этого и перенес народные гуляния на ипподром.

«Нооруз — праздник традиций, обычаев. Их невозможно провести на площади. Конноспортивные игры, приготовление сумолека, разрезание пут — все это делает праздник по-настоящему народным. Я заметил, что на ипподроме Нооруз был особенно душевным. Народ поздравлял друг друга, все обнимались, целовались, веселились», — вспоминает он.

Это не только кыргызский праздник. Приходили и представители других национальностей. Нельзя делиться по национальностям. Сближают именно такие мероприятия. Замирбек Сооронбаев

На одном из таких празднований Нооруза Замирбек Сооронбаев познакомился с певицей Юлией Руцкой. «Я включил ее в праздничную программу и не пожалел. Она шикарно поет. Мне так понравилось, до сих пор помню ее голос. Теперь она известная певица и лучше нее песни на кыргызском языке никто не поет. Она гордость республики», — рассказывает он.

Сама Юлия Руцкая вспомнила, что одной из первых песен, которые она исполнила на кыргызском языке, стала «Жамгыр» Туголбая Казакова. С ней она выходила на сцену во время всех мероприятий государственного масштаба в начале карьеры. Со знаменитой песней «Аппак суйуу» выступала на праздновании Нооруза в Москве.

Эту песню пели многие. Но лучшее выступление у Юлии Руцкой, она будто написана для нее. На одном концерте зрители не отпускали ее, просили спеть снова и снова. Замирбек Сооронбаев

Замирбек Сооронбаев сожалеет, что празднование Нооруза идет на спад. По его мнению, необходимо бережно относиться к традициям. Потребовались десятилетия, чтобы возродить в республике забытые ритуалы. Будет кощунством забыть о них снова.