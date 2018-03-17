Доставка груза-200 в Кыргызстан. За репатриацию хотят платить 50 тысяч сомов

Госслужба миграции предлагает установить разовую выплату на репатриацию тела в размере 50 тысяч сомов. На общественное обсуждение вынесен соответствующий проект постановления правительства.

Отмечается, что с 2010 по 2015 год в Информационно-консультационный центр поступило 347 обращений за компенсацией. При этом в зависимости от географической удаленности места гибели от Кыргызстана, от интенсивности транспортных сообщений, видов транспорта и текущего уровня цен перевозчиков сумма компенсации варьировалась от 10 тысяч до 224,1 тысячи сомов.

В среднем за 2015, 2016 годы и 10 месяцев 2017 года сумма выплаченной компенсации на одного заявителя составила 27 тысяч 862 сома.

«Кроме транспортных расходов, есть также расходы на услуги, без которых груз-200 не допускается к перевозке. Например, санитарная обработка тела (5 тысяч рублей), бальзамирование (19 тысяч рублей), оцинкованный комплект, состоящий из деревянного гроба и цинкового ящика (18 тысяч рублей), герметизация цинкового ящика (2 тысячи рублей), наземная обработка нетаможенного груза (1,2 тысячи рублей), услуги агента по оформлению грузоперелета (3 тысячи рублей), сборы в аэропорту (700 рублей). Сумма дополнительных расходов составила 48,9 тысячи рублей, или 57,4 тысячи сомов. В итоге сумма дополнительных расходов варьируется от 45 тысяч до 58 тысяч российских рублей, которые не компенсируются государством», — говорится в справке-обосновании к документу.

Проектом постановления предлагается утвердить отдельный порядок выплаты разовой помощи для репатриации тела гражданина Кыргызстана, умершего за рубежом, вне зависимости от цели пребывания. Сумму предлагается установить в 50 тысяч сомов. Однако это увеличит нагрузку на бюджет. Примерная сумма для покрытия разовых выплат может достигнуть 10 миллионов сомов ежегодно.