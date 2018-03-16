Первая партия новых троллейбусов выехала из России в Кыргызстан

Первая партия из пяти троллейбусов выехала из российского города Энгельса в столицу Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, троллейбусы отгружены с завода «Тролза» в рамках проекта, который финансирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Это первый этап реализации контракта на поставку в Бишкек 37 среднепольных троллейбусов «Тролза». Его заключили осенью 2017 года.

Общая сумма контракта — 4,95 миллиона евро.

В рамках проекта запланировано и обучение сотрудников Бишкекского троллейбусного управления на базе ЗАО «Тролза».

За последние годы это третий совместный проект завода и ЕБРР в Кыргызстане. В 2013-м в Бишкек поставили 44 троллейбуса, в 2017-м — 23 машины поставили в Ош.