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Общество

Первая партия новых троллейбусов выехала из России в Кыргызстан

Первая партия из пяти троллейбусов выехала из российского города Энгельса в столицу Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, троллейбусы отгружены с завода «Тролза» в рамках проекта, который финансирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Это первый этап реализации контракта на поставку в Бишкек 37 среднепольных троллейбусов «Тролза». Его заключили осенью 2017 года.

Общая сумма контракта — 4,95 миллиона евро.

В рамках проекта запланировано и обучение сотрудников Бишкекского троллейбусного управления на базе ЗАО «Тролза».

За последние годы это третий совместный проект завода и ЕБРР в Кыргызстане. В 2013-м в Бишкек поставили 44 троллейбуса, в 2017-м — 23 машины поставили в Ош.
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