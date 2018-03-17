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Общество

Юбилей Чингиза Айтматова. Депутаты Жогорку Кенеша читают отрывки из произведений

В 2018 году во многих странах мира будут широко отмечать 90-летие со дня рождения народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. Он ушел от нас 10 июня 2008 года.

«Для кыргызского народа Чингиз Айтматов — большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно», — заявлял, будучи премьер-министром КР, Сооронбай Жээнбеков.

По его поручению 25 июля 2017 года был создан оргкомитет по проведению празднования 90-летия народного писателя страны.

ИА «24.kg» обратилось с просьбой к депутатам Жогорку Кенеша отдать дань памяти великому соотечественнику, прочитав по желанию отрывки из его произведений.

В проекте согласились принять участие четверо депутатов ЖК.

Члены фракции СДПК, включая лидера Ису Омуркулова, сославшись на тотальную занятость, отказались.

Не нашлось желающих и среди представителей фракции «Бир Бол».
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