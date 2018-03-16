Министр образования рассказала, какие предметы станут в школе главными

Министр образования Гульмира Кудайбердиева рассказала, какие предметы названы приоритетными в школьном образовании до 2020 года. Об этом она заявила сегодня во время презентации доклада Всемирного банка по образованию.

По ее словам, в 2012 году разработана и утверждена стратегия развития образования в Кыргызстане до 2020-го. В частности, сейчас прорабатываются вопросы изменения базисного учебного плана. Ранее в Кыргызстане не было единой концепции построения базисного учебного плана.

«В последнее время мы работаем над этим планом. Он создается с учетом страновых приоритетов и стратегий. Так, согласно концепции развития образования, должны разработать пакет базовых предметов, которые мы можем и должны дать школьникам», — отметила глава министерства.

Каждому ребенку мы должны предоставить возможность выучить родной, государственный и иностранные языки. Кроме того, приоритетами названы математика и информатика. Гульмира Кудайбериева

«С сентября 2017 года информатику начинают преподавать с пятого класса. Кроме того, мы делаем упор на предметы естественно-научного цикла, потому что они дают детям представление о картине мира», — заключила Гульмира Кудайбердиева.