Рынок «Туратали базары» не отвечает требованиям пожарной безопасности

Торгово-рыночный комплекс «Туратали базары» Кара-Суйского района Ошской области не отвечает требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщила Государственная инспекция по технической и экологической безопасности.

На рынке провели учения, в ходе которых установили, что подъездные проезды загромождены, пожарные машины проехать не могут, отсутствуют системы оповещения людей о пожаре.

Кроме того, на рынке отсутствует пожарный водоем. Из-за множества нарушений и несоблюдений требований пожарной безопасности состояние данного рынка считается опасным.