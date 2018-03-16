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Общество

Рынок «Туратали базары» не отвечает требованиям пожарной безопасности

Торгово-рыночный комплекс «Туратали базары» Кара-Суйского района Ошской области не отвечает требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщила Государственная инспекция по технической и экологической безопасности.

На рынке провели учения, в ходе которых установили, что подъездные проезды загромождены, пожарные машины проехать не могут, отсутствуют системы оповещения людей о пожаре.

Кроме того, на рынке отсутствует пожарный водоем. Из-за множества нарушений и несоблюдений требований пожарной безопасности состояние данного рынка считается опасным.
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