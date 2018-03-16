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Общество

Школы Бишкека с трудом прошли аккредитацию, несмотря на низкие требования

«Школы Бишкека с трудом прошли аккредитацию, хотя Министерство образования выставило минимальные требования», — заявила сегодня министр образования Гульмира Кудайбердиева во время презентации доклада Всемирного банка по образованию.

По ее словам, в 2017 году в законодательство внедрили систему аккредитации объектов образования. На первом этапе решили проверить школы столицы. Для этого выставили требование, что школа проходит аккредитацию, если уровень успеваемости будет не ниже 40 процентов. Но и это оказалось для некоторых учебных заведений сложной задачей.

Прошедшая аккредитация школ Бишкека выявила ряд серьезных проблем в качестве обучения. Аккредитация показала недостаточный уровень знаний учащихся по естественно-математическими наукам.

Гульмира Кудайбердиева
«При этом мы провели национальную оценку знания учащихся. Результаты показали небольшое улучшение. Так, среди восьмиклассников число ребят, которые превысили базовый уровень знаний, по сравнению с предыдущей оценкой выросло. По чтению (понимание текста) показатель увеличился на 15,3 процента, по математике — на 12 процентов, по естественным наукам — на 11 процентов. Но утверждать, что произошли серьезные изменения, мы пока не можем», — заключила Гульмира Кудайбердиева.
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