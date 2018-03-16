Школы Бишкека с трудом прошли аккредитацию, несмотря на низкие требования

«Школы Бишкека с трудом прошли аккредитацию, хотя Министерство образования выставило минимальные требования», — заявила сегодня министр образования Гульмира Кудайбердиева во время презентации доклада Всемирного банка по образованию.
По ее словам, в 2017 году в законодательство внедрили систему аккредитации объектов образования. На первом этапе решили проверить школы столицы. Для этого выставили требование, что школа проходит аккредитацию, если уровень успеваемости будет не ниже 40 процентов. Но и это оказалось для некоторых учебных заведений сложной задачей.
«При этом мы провели национальную оценку знания учащихся. Результаты показали небольшое улучшение. Так, среди восьмиклассников число ребят, которые превысили базовый уровень знаний, по сравнению с предыдущей оценкой выросло. По чтению (понимание текста) показатель увеличился на 15,3 процента, по математике — на 12 процентов, по естественным наукам — на 11 процентов. Но утверждать, что произошли серьезные изменения, мы пока не можем», — заключила Гульмира Кудайбердиева.
Прошедшая аккредитация школ Бишкека выявила ряд серьезных проблем в качестве обучения. Аккредитация показала недостаточный уровень знаний учащихся по естественно-математическими наукам.Гульмира Кудайбердиева