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Общество

Мусорный полигон Бишкека. В мэрии рассказали, почему он еще не заработал

Проект по утилизации твердых бытовых отходов никто не затягивает. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков.

По его словам, проект привлек большое внимание общественности, поскольку проблема мусора по-прежнему очень острая для города.

«В 2011 году был дан старт проекту, но соглашение было ратифицировано только в 2015 году», — сказал Эркинбек Исаков.

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Вице-мэр столицы разделил проект на две условные части: сбор мусора и его захоронение. Первая, по словам Эркинбека Исакова, практически завершена.

Для муниципального предприятия «Тазалык» закуплена 31 спецмашина, 5 тысяч 326 евроконтейнеров для сбора мусора, построены контейнерные площадки.

«Город растет, в связи с этим будут приобретаться новые контейнеры, строиться новые площадки. Но уже за счет «Тазалыка». МП должно встать на ноги», — отметил он.

Второй компонент — рекультивация существующей мусорной свалки и строительство нового полигона. Он тоже уже в стадии реализации.

«Был проведен тендер, который выиграла компания из Эстонии. В настоящее время открыт офис, поступило шесть единиц техники, создана операционная база, ведутся проектно-изыскательские работы. После их завершения подготовленный проект будет сдан на согласование. Потом начнем фазу рекультивации. Планируем сделать это за один месяц», — сказал он.

По словам вице-мэра, проведен тендер и на реализацию второй ступени этой фазы — строительство ячеек. Тендер уже проведен, в данное время разрабатывается необходимая документация.

А вот реализация еще одного компонента — строительства мусороперерабатывающего завода начнется только после получения одобрения ЕБРР. Документы были отправлены еще в декабре 2017 года.

«Проект для нашей страны новый. Естественно, возникают сложности. Для согласования земельного участка для нового полигона потребовалось восстанавливать архивные документы, часть территории полигона расположена на территории города, а часть в Аламудунском районе. Сознательно проект никто не задерживал, много возникает сложностей с адаптацией европейских стандартов к нашим», — пояснил Эркинбек Исаков.
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