А ипподром нам зачем? В Ботсаду Бишкека чиновники хотят проводить конные игры

«Ботанический сад хотят уничтожить», — заявила сегодня на пресс-конференции глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

По ее словам, Проектом детальной планировки предлагается развивать Ботсад для общественного пользования и расширить его в восточном направлении с размещением и организацией национального этнокультурного парка для проведения различных национальных праздников и мероприятий на зеленом пространстве.

Читайте по теме Ботанический сад. Погубим или возродим?

«Так называемое джайлоо, где будут проводить конные игры, массовые гулянья, устроен юрточный городок и музей под открытым небом, который сообщается с центральным парком и парком Ататюрка по пойме реки Ала-Арча. При этом почему-то забыли, что в Бишкеке уже есть этнокультурный парк «Манас айылы» на проспекте Мира, возле гостиницы «Иссык-Куль». Там есть и юрточный городок, и композиционные ансамбли на темы «Манаса», и площадки для гуляний», — сказала Калича Умуралиева.

Вы можете себе представить, что в Ботаническом саду будут проводить конноспортивные игры?! Для этого у нас есть ипподром. Кони будут летать между деревьями, или их придется спилить? Калича Умуралиева

«Это предложение меня повергло в шок. Вместо того чтобы сохранить остатки того, что есть в центре города, где всего 3,7 квадратных метра зеленых насаждений приходится на каждого жителя вместо 21 квадрата, они еще и Ботсад хотят уничтожить», — возмутилась активистка.