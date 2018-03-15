На соискание кинопремии «Ак илбирс» поступило 27 заявок

Завершился прием заявок на VII Национальную кинопремию «Ак илбирс». Об этом сообщила координатор премии Салтанат Турдукеева.

На соискание кинопремии поступило 27 заявок. Экспертная комиссия начала работу по отбору фильмов в шорт-лист.

Церемония вручения состоится 27 апреля в кинотеатре «Манас».

Национальная кинопремия «Ак илбирс» — ежегодная церемония награждения лучших специалистов кинематографии по итогам ушедшего года.

Претендовать на премию могут любые фильмы любого жанра, произведенные в стране в 2017 году. Статуэтками отметят лучшие фильм, сценарий, режиссера, оператора, художника, монтажера, композитора, звукорежиссера, актеров за мужскую и женскую роли, анимационную и документальную ленты — всего 18 номинаций. Одну из премий вручат за выдающийся вклад в развитие национального кинематографа.