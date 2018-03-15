Экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев должен участвовать в работе Венецианской комиссии. Его членство в ней в связи с арестом и судом не приостановлено. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, комиссия начнет работу сегодня, и Омурбеку Текебаеву пришло приглашение. Он ответил, что из-за нахождения в ИК №47 по политически мотивированному приговору суда и сфабрикованному обвинению в коррупции лишен возможности посетить заседание.

Лидера партии «Ата Мекен» приговорили к 8 годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.