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Общество

Какое имущество адвоката Омурбека Текебаева выставят на торги. Список

Судебные исполнители представили перечень имущества юриста партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакуновой, которое может быть выставлено на торги.

Согласно данным ГРС, за Таалайкуль Токтакуновой числятся:

— квартира в 8-м микрорайоне Бишкека;

— земельный участок;

— земельный участок;

— автомобиль марки «Мазда 626», 1993 года выпуска;

— автомобиль марки «Тойота Хайлэндер», 2010 года выпуска;

— автомобиль «Тойота Каролла-Версо», 2002 года выпуска.

На все это имущество адвоката Омурбека Текебаева наложен арест. По данным судоисполнителей, перечень представлен Нурбеку Сыдыкову, представителю интересов взыскателя Алмазбека Атамбаева.

Как пояснил ИА «24.kg» представитель экс-президента Нурбек Сыдыков, пока он список имущества не получил.

«Есть категория имущества, которая не может быть взыскана по суду в счет оплаты долга ответчика. К примеру, если квартира является единственной жилплощадью», — отметил Нурбек Сыдыков.

Нежилые помещения, дополнительные дома, квартиры, коттеджи, машины могут выставляться на аукцион.

Бишкекский городской суд 4 октября 2017 года своим решением удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева, поддержав вердикт райсуда.

Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристов Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза, выступавших от имени политика, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество Таалайгуль Токтакуновой наложен арест.

30 ноября Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций.
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