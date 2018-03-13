Чиновники Бишкека придумали, как спасти деревья от вырубки

Чиновники придумали, как спасти деревья в Бишкеке от вырубки. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник столичного Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев.

«Если в ходе реконструкции дорог под снос подпадает более 5 деревьев, то мы будем искать пути решения. К примеру, планировали пробивать улицу Токтогула до микрорайона «Восток-5», где строится мост. Под снос попадало 20 тополей, но мы приняли решение не сносить их, а немного изменили ось дороги. То же самое решение по Ленинградке, где планируется реконструировать более 2,5 километра от Советской до Ганди. Там тоже приняли решение никаких серьезных деревьев не сносить, только аварийные», — сказал глава УКС.

Ранее сообщалось, что в 2018 году планируется снести 2,5 тысячи деревьев.