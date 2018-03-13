12:41
USD 68.26
EUR 84.20
RUB 1.21
Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (34)

Чиновники Бишкека придумали, как спасти деревья от вырубки

Чиновники придумали, как спасти деревья в Бишкеке от вырубки. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник столичного Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев.

«Если в ходе реконструкции дорог под снос подпадает более 5 деревьев, то мы будем искать пути решения. К примеру, планировали пробивать улицу Токтогула до микрорайона «Восток-5», где строится мост. Под снос попадало 20 тополей, но мы приняли решение не сносить их, а немного изменили ось дороги. То же самое решение по Ленинградке, где планируется реконструировать более 2,5 километра от Советской до Ганди. Там тоже приняли решение никаких серьезных деревьев не сносить, только аварийные», — сказал глава УКС.

Ранее сообщалось, что в 2018 году планируется снести 2,5 тысячи деревьев.
Ссылка:
просмотров: 586
Версия для печати
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Бизнесмены, задержанные на&nbsp;&laquo;Дордое&raquo;, оказались сыновьями известного адвоката Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката
Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на рынке «Дордой»
Скончался народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев Скончался народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев
Бизнес
Каждый кыргызстанец может стать участником акции &laquo;Бакай Банка&raquo; &laquo;Год подарков&raquo; Каждый кыргызстанец может стать участником акции «Бакай Банка» «Год подарков»
MegaCom расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети&nbsp;4G MegaCom расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G
От&nbsp;подарка не&nbsp;убежишь! От подарка не убежишь!
Нацбанк КР&nbsp;запретил платежи и&nbsp;пополнение кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; с&nbsp;мобильного счета Нацбанк КР запретил платежи и пополнение кошелька «О!Деньги» с мобильного счета