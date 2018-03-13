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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (34)

В 2017-м в Бишкеке снесли почти 3 тысячи деревьев. Только треть были аварийными

В 2017 году в Бишкеке снесли 2 тысячи 938 деревьев, из них аварийными были лишь 840. Такие данные представили сегодня в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, в рамках реконструкции дорог снесли 2 тысячи 98 деревьев, в том числе в рамках китайского гранта — 1,6 тысячи, в рамках капремонта по линии «Бишкекасфальтсервиса» — 453.

1 тысяча 30 социально уязвимых семей получили 1,5 тысячи кубометров дров.

При этом на улицах города посажено 10,2 тысячи саженцев. В 2018-м планируют высадить 11,6 тысячи саженцев хвойных, лиственных деревьев и кустарников.
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