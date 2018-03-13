Скандал с новыми машинами «скорой». Штрафные санкции превысили 100 тысяч евро

Два из пятнадцати реанимобилей, доставленных в Кыргызстан компанией Dutch Health BV в ноябре 2017 года, которым не требовались большие переделки, готовы к передаче. Специальная комиссия должна вынести свой вердикт по их приемке.
По данным пресс-центра Минздрава, все работы с остальными реанимобилями остановлены. «Это была просьба и требование Германского банка развития (KfW), финансирующего проект «Укрепление службы неотложной помощи в КР», чтобы ничего не переоборудовали и не делали до приезда специально приглашенных международных экспертов», — отметили в ведомстве.
«Они прибудут в республику на этой неделе. Один эксперт из числа медработников должен будет сказать, насколько могут повлиять обнаруженные недостатки на работоспособность людей и машин. Второй — инженер, скорее всего, с завода, который занимается переделкой авто, должен будет сказать, можно ли произвести изменения на станциях техобслуживания в условиях Кыргызстана. Только после этой работы будет принято решение, что делать дальше», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, крышу у автомобилей марки «Тойота Хайс», скорее всего, переделывать не будут. За счет компании-поставщика переделают салоны, не соответствующие санитарным нормам.
За задержку поставки реанимобилей к заказчику будут применять штрафные санкции. На сегодня они уже составляют более 100 тысяч евро.
Немецкие партнеры Минздрава КР считают, что все процедуры по отбору поставщика проведены правильно, а возникшая проблема с машинами — вина поставщика.
В случае разрыва контракта понадобится как минимум еще год, чтобы вернуть деньги и провести новый тендер.