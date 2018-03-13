10:38
USD 68.26
EUR 84.20
RUB 1.21
Общество

Скандал с новыми машинами «скорой». Штрафные санкции превысили 100 тысяч евро

Два из пятнадцати реанимобилей, доставленных в Кыргызстан компанией Dutch Health BV в ноябре 2017 года, которым не требовались большие переделки, готовы к передаче. Специальная комиссия должна вынести свой вердикт по их приемке.

По данным пресс-центра Минздрава, все работы с остальными реанимобилями остановлены. «Это была просьба и требование Германского банка развития (KfW), финансирующего проект «Укрепление службы неотложной помощи в КР», чтобы ничего не переоборудовали и не делали до приезда специально приглашенных международных экспертов», — отметили в ведомстве.

Читайте по теме
Скандал с новыми машинами «скорой». Поставщик готов судиться с Минздравом

«Они прибудут в республику на этой неделе. Один эксперт из числа медработников должен будет сказать, насколько могут повлиять обнаруженные недостатки на работоспособность людей и машин. Второй — инженер, скорее всего, с завода, который занимается переделкой авто, должен будет сказать, можно ли произвести изменения на станциях техобслуживания в условиях Кыргызстана. Только после этой работы будет принято решение, что делать дальше», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, крышу у автомобилей марки «Тойота Хайс», скорее всего, переделывать не будут. За счет компании-поставщика переделают салоны, не соответствующие санитарным нормам.

За задержку поставки реанимобилей к заказчику будут применять штрафные санкции. На сегодня они уже составляют более 100 тысяч евро.

«Плюс компания должна быть наказана за некачественный товар, и она уже прислала Минздраву КР письмо о том, что в качестве скидки готова уступить дополнительно 90 тысяч евро. Минздрав с этим не согласился, потому что хочет довести штрафы до 200 тысяч евро плюс штрафы за задержку. Если компания с этим согласится, общая сумма штрафа дойдет до 300 тысяч евро, что составит 30 процентов контракта плюс вся переделка и доведение авто до функционального состояния. И это еще без учета того, что автобаза ведомства не получает никакой платы за стоянку, охрану автомобилей и оборудования», — пояснили в Минздраве.

Немецкие партнеры Минздрава КР считают, что все процедуры по отбору поставщика проведены правильно, а возникшая проблема с машинами — вина поставщика.

В случае разрыва контракта понадобится как минимум еще год, чтобы вернуть деньги и провести новый тендер.

В Минздраве КР заявили, что готовы ждать сколько потребуется, но чтобы машины были приведены в надлежащее состояние. Поставщик дает гарантию, что выполнит все данные им обязательства.
Ссылка:
просмотров: 1189
Версия для печати
Материалы по теме
Грязный воздух. Живущие у трассы чаще страдают аллергией и астмой
В Минздраве рассказали, как сэкономить 40 миллионов сомов при закупке лекарств
Кыргызстан не контролирует цены на лекарства
Турция выделит $19 миллионов на зарплату персоналу новой больницы в Бишкеке
Поступившему в больницу Таласа с ножевыми ранениями спортсмену сделали операцию
Формальдегид в детской одежде. Минздрав проведет лабораторную проверку
Глава Минздрава рассказал об условиях отзыва иска к медработникам
Задыхаемся. В Бишкеке растет заболеваемость дыхательных путей
В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ
В Минздраве прокомментировали иск Талантбека Батыралиева к медработникам
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Бизнесмены, задержанные на&nbsp;&laquo;Дордое&raquo;, оказались сыновьями известного адвоката Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката
Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на рынке «Дордой»
Скончался народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев Скончался народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев
Бизнес
MegaCom расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети&nbsp;4G MegaCom расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G
От&nbsp;подарка не&nbsp;убежишь! От подарка не убежишь!
Нацбанк КР&nbsp;запретил платежи и&nbsp;пополнение кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; с&nbsp;мобильного счета Нацбанк КР запретил платежи и пополнение кошелька «О!Деньги» с мобильного счета
В&nbsp;Кыргызстане стартовал предзаказ на&nbsp;новые флагманы Samsung S9/S9+&nbsp;в O!Store В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store