Скандал с новыми машинами «скорой». Штрафные санкции превысили 100 тысяч евро

Два из пятнадцати реанимобилей, доставленных в Кыргызстан компанией Dutch Health BV в ноябре 2017 года, которым не требовались большие переделки, готовы к передаче. Специальная комиссия должна вынести свой вердикт по их приемке.

По данным пресс-центра Минздрава, все работы с остальными реанимобилями остановлены. «Это была просьба и требование Германского банка развития (KfW), финансирующего проект «Укрепление службы неотложной помощи в КР», чтобы ничего не переоборудовали и не делали до приезда специально приглашенных международных экспертов», — отметили в ведомстве.

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«Они прибудут в республику на этой неделе. Один эксперт из числа медработников должен будет сказать, насколько могут повлиять обнаруженные недостатки на работоспособность людей и машин. Второй — инженер, скорее всего, с завода, который занимается переделкой авто, должен будет сказать, можно ли произвести изменения на станциях техобслуживания в условиях Кыргызстана. Только после этой работы будет принято решение, что делать дальше», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, крышу у автомобилей марки «Тойота Хайс», скорее всего, переделывать не будут. За счет компании-поставщика переделают салоны, не соответствующие санитарным нормам.

За задержку поставки реанимобилей к заказчику будут применять штрафные санкции. На сегодня они уже составляют более 100 тысяч евро.

«Плюс компания должна быть наказана за некачественный товар, и она уже прислала Минздраву КР письмо о том, что в качестве скидки готова уступить дополнительно 90 тысяч евро. Минздрав с этим не согласился, потому что хочет довести штрафы до 200 тысяч евро плюс штрафы за задержку. Если компания с этим согласится, общая сумма штрафа дойдет до 300 тысяч евро, что составит 30 процентов контракта плюс вся переделка и доведение авто до функционального состояния. И это еще без учета того, что автобаза ведомства не получает никакой платы за стоянку, охрану автомобилей и оборудования», — пояснили в Минздраве.

Немецкие партнеры Минздрава КР считают, что все процедуры по отбору поставщика проведены правильно, а возникшая проблема с машинами — вина поставщика.

В случае разрыва контракта понадобится как минимум еще год, чтобы вернуть деньги и провести новый тендер.

В Минздраве КР заявили, что готовы ждать сколько потребуется, но чтобы машины были приведены в надлежащее состояние. Поставщик дает гарантию, что выполнит все данные им обязательства.