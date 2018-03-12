Гранд-форум BIT-2018 в Бишкеке: успей зарегистрироваться

Стартовала регистрация на Международный гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT», или BIT-2018.

Мероприятие, посвященное дата-центрам, современным инфокоммуникационным сервисам, облачным вычислениям, Интернету вещей, эффективным подходам к хранению и анализу корпоративных данных, а также практическому применению ИТ-решений в бизнес-процессах, состоится 5 апреля в Бишкеке.

Программа BIT-2018 обещает быть чрезвычайно насыщенной и интересной. С отзывами посетителей о мероприятиях CIS Events Group можно ознакомиться здесь. На форуме состоится награждение авторов самых популярных постов в социальных сетях с хештегом #ciseg.

Организатором мероприятия является информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group.

Внимание! Число бесплатных* мест ограничено — подайте заявку на участие в BIT-2018 сегодня!

*Только для конечных потребителей и интеграторов профильных ИКТ-решений. Подробнее — в разделе «Условия участия».

Все, что касается BIT-2018 в Бишкеке, можно найти на официальном сайте мероприятия.

ИА «24.kg» является информационным партнером форума.