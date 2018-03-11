Замусоренный Балыкчи. Город, который скоро утонет

Известный фотожурналист Влад Ушаков вновь бъет тревогу. Он вернулся из командировки и заявляет, что городу Балыкчи грозит экологическая катастрофа.

«Ни одна из сотен «официальных» свалок, не говоря уже о тысяче стихийных на озере Иссык-Куль, не может претендовать на полное соответствие требуемым санитарным-экологическим и каким-либо другим нормам. Здесь сваливают трупы животных, территория мусорного полигона не ограждена, во время осадков и таяния снега грязь просачивается в грунтовые воды, при даже незначительных порывах ветра целлофановые пакеты, облака пыли и грязи разносятся далеко за пределы свалки. Сюда ежедневно вывозятся отходы жизнедеятельности второго по численности населения города Иссык-Кульской области (около 43 человек человек)", - рассказал Влад Ушаков.

Мэрия Балыкчи пока недоступна для комментариев.