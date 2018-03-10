Мигранты из Кыргызстана зарабатывают меньше всех, но хотят остаться в России

Ученые Национального исследовательского университета Высшей школы экономики опубликовали исследование, согласно которому больше всего в России зарабатывают выходцы из Беларуси, Молдовы и Грузии. Меньше всего — из Таджикистана и Кыргызстана.

По данным исследования, при этом таджики и кыргызы охотнее хотят остаться в России, чем белорусы или грузины.

Больше всех в России в среднем зарабатывают гастарбайтеры из Беларуси — в среднем за 2017 год 41,1 тысячи рублей в месяц. Это легальные заработки, так как у России с Беларусью существует единое Союзное государство.

Чуть меньше зарабатывают грузины (35,9 тысячи рублей для легальных гастарбайтеров и 33,5 тысячи для нелегальных) и молдаване (35,3 и 33,2 тысячи соответственно).

Выходцы из Украины в худшем положении (30,8 и 30,2 тысячи рублей).

Хуже всего в России живется таджикам (27,9 тысячи и 25,1 тысячи), узбекам (29 тысяч и 27,2 тысячи) и кыргызам (29,3 тысячи и 27,2 тысячи рублей).

При этом продолжительность рабочей недели у мигрантов в полтора раза больше, чем у граждан РФ: 59 часов против 39,6. Работодателями мигрантов в основном выступают малые (40,3 процента) и средние (35,7 процента) предприятия, которые доверяют им неквалифицированную работу, хотя на родине 60 процентов из них работали по более высокой квалификации.