18:19
USD 68.17
EUR 84.59
RUB 1.20
Общество

Мигранты из Кыргызстана зарабатывают меньше всех, но хотят остаться в России

Ученые Национального исследовательского университета Высшей школы экономики опубликовали исследование, согласно которому больше всего в России зарабатывают выходцы из Беларуси, Молдовы и Грузии. Меньше всего — из Таджикистана и Кыргызстана.

По данным исследования, при этом таджики и кыргызы охотнее хотят остаться в России, чем белорусы или грузины.

Больше всех в России в среднем зарабатывают гастарбайтеры из Беларуси — в среднем за 2017 год 41,1 тысячи рублей в месяц. Это легальные заработки, так как у России с Беларусью существует единое Союзное государство.

Чуть меньше зарабатывают грузины (35,9 тысячи рублей для легальных гастарбайтеров и 33,5 тысячи для нелегальных) и молдаване (35,3 и 33,2 тысячи соответственно).

Выходцы из Украины в худшем положении (30,8 и 30,2 тысячи рублей).

Хуже всего в России живется таджикам (27,9 тысячи и 25,1 тысячи), узбекам (29 тысяч и 27,2 тысячи) и кыргызам (29,3 тысячи и 27,2 тысячи рублей).

При этом продолжительность рабочей недели у мигрантов в полтора раза больше, чем у граждан РФ: 59 часов против 39,6. Работодателями мигрантов в основном выступают малые (40,3 процента) и средние (35,7 процента) предприятия, которые доверяют им неквалифицированную работу, хотя на родине 60 процентов из них работали по более высокой квалификации.
Ссылка:
просмотров: 948
Версия для печати
Популярные новости
Ак-калпак: все, что вы&nbsp;забыли про гордость кыргыза Ак-калпак: все, что вы забыли про гордость кыргыза
Светлана Левина: Многое в&nbsp;Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства Светлана Левина: Многое в Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства
Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на рынке «Дордой»
Вырубка и&nbsp;сплошной асфальт в&nbsp;Бишкеке приведут к&nbsp;росту канцерогенов в&nbsp;воздухе Вырубка и сплошной асфальт в Бишкеке приведут к росту канцерогенов в воздухе
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане стартовал предзаказ на&nbsp;новые флагманы Samsung S9/S9+&nbsp;в O!Store В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store
Дарите женщинам цветы и&nbsp;выгодное общение Дарите женщинам цветы и выгодное общение
Море подарков к&nbsp;8&nbsp;Марта в&nbsp;O!Store (продолжение) Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет женщин Кыргызстана с&nbsp;Международным днем 8&nbsp;Марта ОАО «Бакай Банк» поздравляет женщин Кыргызстана с Международным днем 8 Марта