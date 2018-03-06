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Общество

В центре Бишкека строят многоэтажный дом без разрешения

В центре Бишкека строят многоэтажный дом без разрешения. Об этом сообщила Государственная инспекция по экологической и технической безопасности.

Строение расположено на улице Токтогула, 172. Работы ведутся с нарушениями, нет разрешительных документов, не соблюдается техника безопасности.

Госэкотехинспекция неоднократно запрашивала документы, делала предупреждения, но застройщик игнорирует их.

По данным пресс-службы ведомства, строительство ведет компания «Эсдемли Колтракшн». В базе данных Министерства юстиции такая компания отсутствует. Существует лишь ОсОО Erdemli Construction («Эрдемли Констракшн»). Она занимается возведением жилых и нежилых помещений. Ее руководит Оздемир Мустафа.
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