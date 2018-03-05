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Общество

Пакет на голову, ледяная вода. За пытки милиционеры получили восемь лет

Коллегия Верховного суда оставила в силе решение Джалал-Абадского областного суда в отношении трех сотрудников ОВД города Таш-Кумыра по статьям «Пытка» и «Превышение должностных полномочий» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

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Напомним, сотрудников РОВД города Таш-Кумыра приговорили к восьми годам лишения свободы по статье «Пытки». Однако адвокаты осужденных обжаловали приговор в Верховном суде.

«Оперативные сотрудники А. Болотов, Э. Ибраимов, Ш. Ажибеков посадили в машину и избили 21-летнего Эсенбека Анарбека уулу, не объясняя причин задержания. В здании ОВД на него надели полиэтиленовый пакет, который потом сменили на противогаз. Правоохранители наносили удары милицейской дубинкой по коленям, стопам и в область почек. Пытки продолжались около 10 часов. За это время парень несколько раз терял сознание. Его приводили в чувство, обливая водой. Они раздели Эсенбека, вывели во двор ГОВД и начали обливать холодной водой из колодца. По словам потерпевшего, он не выдержал издевательств и согласился взять на себя все, что они скажут», — сообщили в Верховном суде.

Напомним, решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
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