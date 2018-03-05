Митинг в Бишкеке. Участники пришли к «Белому дому» и требуют отставки силовиков

Митинг в поддержку антикорруционных инциатив президента страны Сооронбая Жээнбекова, начавшийся сегодня у здания Верховного суда, переместился к «Белому дому».

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По словам правозащитницы Динары Ошурахуновой, участники акции протеста намерены передать свое обращение главе государства.

«Мы говорим о поддержке президента в борьбе с коррупцией. В этом смысле каждый видит коррупцию в разных органах. Я вижу ее в милиции, ГКНБ, судах и во власти тоже. Я считаю, что президент должен знать мнение гражданских активистов, готовых помогать ему в борьбе с коррупцией», — сказала Динара Ошурахунова.

Она добавила, что власть прежде не считала нужным встречаться с гражданами, выслушивать их и, тем более, быть подотчетной обществу.

Мы предлагаем Сооронбаю Жээнбекову начать общенациональный диалог. Никогда коррупция сама себя не победит. Поэтому, если власть хочет борьбы с коррупцией, то она должна опираться на людей с активной гражданской позицией. Динара Ошурахунова

Митингующие требуют отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, генпрокурора Индиры Джолдубаевой и председателя Верховного суда Айнаш Токбаевой.