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Общество

250 тысяч сомов на цветы. Минфин Кыргызстана готовится к 8 Марта

Министерство финансов Кыргызстана готово потратить на цветы 250 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Закупка проводится без тендера. В пояснении указано, что прошлые тендеры не состоялись, поэтому цветы покупают методом прямого договора. Однако на портале информации о прошлых тендерах нет. Последний раз Минфин объявлял тендер в марте 2017 года. Но его отменили. Сумма закупки не указана.

В феврале 2016 года букеты обошлись в 300 тысяч сомов. Их также покупали без объявления тендера.

В этом году Минфин ищет салон цветов предпочтительно в центре Бишкека. Поставщик должен предоставить сертификаты по флористике, иметь дизайнера с опытом не менее 5-6 лет, который должен составлять букеты, композиции, а также венки в короткие сроки по заявке. В наличии должен быть магазин с товарами для сада.
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